Dochter van Harry en Meghan gedoopt in Californië: koninklijke familie zou uitgenodigd zijn, maar kwam niet

De Britse prins Harry en Meghan Markle hebben hun dochter Lilibet Diana vrijdag laten dopen, dat is vandaag bekendgemaakt. De ceremonie vond plaats bij hun thuis in de Verenigde Staten en niet in Windsor Castle volgens de koninklijke traditie. Koning Charles en enkele andere royals zouden een uitnodiging hebben gekregen, maar niet zijn opgedaagd.

Harry en Meghans dochter, die ze in juni 2021 verwelkomden, is gedoopt, dat verklaarde een woordvoerder van het koppel aan magazine People: “Ik kan bevestigen dat prinses Lilibet Diana op vrijdag 3 maart is gedoopt door de aartsbisschop van Los Angeles, eerwaarde John Taylor.”

De hertog en hertogin van Sussex hielden een kleine ceremonie bij hun thuis in Montecito (Californië). Een bron dichtbij het koppel vertelde People dat er 20 à 30 gasten aanwezig waren waaronder Doria Ragland, de moeder van Meghan, en Tyler Perry, Lilibets peter. Ook koning Charles, koningin Camilla, prins William en Kate Middleton zouden uitgenodigd zijn, maar kwamen niet.

Lilibets doop verliep daarmee helemaal anders dan die van haar broer Archie, die al na twee maanden gedoopt werd. Zijn doop vond traditiegetrouw plaats in Windsor Castle en in aanwezigheid van verschillende leden van de koninklijke familie.

In het statement werd ook voor de eerste keer naar Lilibet verwezen als ‘prinses’. Zij is officieel prinses sinds de troonsbestijging van haar grootvader, koning Charles. Vermoedelijk zullen Lilibet en Archie met hun titels genoemd worden bij formele aangelegenheden, maar niet in hun alledaagse leven. Harry en Meghan laten verstaan dat ze hen hun geboorterecht niet willen ontzeggen, maar zelf willen laten beslissen of ze die titels later behouden.