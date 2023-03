En weer duikt corona overal op: “We bevinden ons in het midden van de tiende golf”

Het aantal coronabesmettingen wordt niet meer dagelijks bijgehouden, maar het ontgaat niemand dat momenteel veel virus circuleert. “We bevinden ons in het midden van de tiende golf. We zitten op de piek of hebben die net gehad”, beaamt viroloog Steven Van Gucht (Sciensano). Al doet niet alleen corona de ronde. De uitloper van de griepepidemie waart nog steeds door het land.

Veel mensen hebben last, al zijn het vooral milde klachten. Van Gucht vindt het daarom eerder een ‘golfje’. In het ziekenhuis liggen 1.800 patiënten, van wie 75 op intensieve zorgen. Het zijn bescheiden aantallen vergeleken met de donkerste perioden in 2020 en 2021. Maar we mogen het ook niet plat relativeren. “Het virus blijft druk zetten. Er zijn nog altijd 5 à 10 doden per dag. Voor specifieke risicogroepen en -sectoren blijft het een probleem.”

Momenteel lijkt de tiende golf kleiner uit te vallen dan de negende, die was op zijn beurt milder dan de achtste. Het is een hoopgevende trend. Maar wat volgt na nummer tien? “Griep zal over enkele weken verdwijnen. Bij corona tasten we in het duister. Komt er in het voorjaar nog een elfde golf? Zullen de golven blijven opduiken en verkleinen tot het slechts rimpelingen zijn? Of gaat de curve eindelijk flatlinen en wordt corona een seizoensvirus?”

Wat de cijfers in ieder geval aantonen is dat de boostercampagne van het najaar heeft gewerkt. “Onze opgebouwde immuniteit houdt goed stand.” Volgens de viroloog is het stilaan tijd om te gaan nadenken over een volgende campagne. Die zal allicht pas voor het najaar zijn, idealiter gelijktijdig met de griepprik. “Op voorhand weet je nooit 100 procent zeker of het nodig zal zijn, maar we moeten voorbereid zijn.” (agg)