Waals minister van Economie Borsus wil samen met federaal niveau taskforce over Delhaize oprichten

Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) zal binnenkort contact hebben met de directie van Delhaize om de situatie van de warenhuisketen en zijn winkels te analyseren. Dat heeft hij woensdag gezegd in het Waals Parlement in Namen. Borsus pleitte ook voor de oprichting van een platform, in samenwerking met het federale niveau, waar de toekomst van de retailsector tegen het licht kan worden gehouden.