“Fuck!”: YouTube is voortaan minder streng voor scheldwoorden

YouTube had kritiek gekregen toen het de regels rond grof taalgebruik en advertenties in november strenger maakte. Conor Kavanagh, verantwoordelijk voor het beleid rond het genereren van inkomsten op YouTube, geeft in een video op het platform toe dat de aanpassingen waren uitgedraaid op een strenger beleid dan eigenlijk was bedoeld.

Voortaan kunnen videomakers enkel nog uitgesloten worden van advertentie-inkomsten als ze bepaald grof taalgebruik gebruiken - ‘fuck’ bijvoorbeeld, maar niet ‘shit’ - in titels of thumbnails van hun video’s.

Op andere vlakken wordt YouTube minder streng. ‘Fuck’ zeggen in de eerste 7 seconden of herhaaldelijk doorheen de hele video is voor het platform geen reden meer om advertentie-inkomsten te weigeren. Wel kan de video nog door YouTube gemarkeerd worden voor “beperkte” advertentie-inkomsten. Merken kunnen ervoor kiezen om niet te adverteren bij zulke video’s.