Officieel: Scott Parker is niet langer trainer van Club Brugge, weg voor Alfred Schreuder ligt open

Het verhaal van Scott Parker bij Club Brugge is definitief geschreven. De 42-jarige Brit wordt bedankt voor bewezen diensten na slechts twee zeges in twaalf wedstrijden. Club wil nog altijd uitpakken met ex-coach Alfred Schreuder als vervanger - de Nederlander is ook bereid om terug te keren - maar tot op heden is er nog geen akkoord.