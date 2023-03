Brugge

Voor Martine Bilaey en haar gezin komt het hervormingsplan van Delhaize drie keer zo hard aan: zowel zijzelf als haar man Serge Obers én haar zoon werken voor de supermarktketen. Alle werkjaren opgeteld samen meer dan 100 jaar. “En plots voelt het alsof we met één been buiten staan”, zegt ze. De staking in de drie Brugse vestigingen duurt nog minstens tot en met donderdag.