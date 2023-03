“Een dringende boodschap”: ‘Pamperactie’ in Vlaams Parlement voor betere kinderopvang

Een zeventigtal ouders en enkele vrouwenorganisaties zijn woensdagmiddag, op Internationale Vrouwendag, afgezakt naar het Vlaams Parlement om een ‘pamperactie’ te voeren. De ouders en organisaties gaven aan enkele parlementsleden een pamper af, met binnenin hun eisen die voor een betere kinderopvang moeten zorgen. Want kwaliteitsvolle kinderopvang is enorm belangrijk voor vrouwen, zeggen de organisaties.

De actie ging uit van de jonge ouders die al weken naar het Vlaams Parlement komen om te protesteren tegen de gang van zaken in de kinderopvang, en van vrouwenorganisaties als ZIJkant, Femma, Furia, Rebelle en de Vrouwenraad, die de ouders al enkele weken steunen. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag riepen de organisaties hun lokale leden op om mee in het Parlement te komen zitten, wat leidde tot een volle tribune.

De organisaties gaven een pamper met een “dringende boodschap” af aan onder meer Koen Daniëls, Hannelore Goeman, Hannes Anaf en Celia Groothedde Ledoux. “Kwaliteitsvolle kinderopvang is enorm belangrijk voor vrouwen en hun loopbanen”, zegt Julie Van Garsse, woordvoerder van ZIJkant. “Hoe je het ook draait of keert, de zorg voor kinderen blijft, ook vandaag nog, onlosmakelijk verbonden met vrouwen. Als crèches sluiten of als het slecht gaat met de kinderopvang, voelen vrouwen dat onmiddellijk in hun loopbaan.”

De vrouwenorganisaties wijzen op de werkzaamheidsgraad van 80 procent die de Vlaamse overheid nastreeft tegen 2024. “Als we die werkzaamheidsgraad willen behalen, moeten ook de randvoorwaarden van werk, zoals een kwaliteitsvolle kinderopvang, ingevuld worden, zodat vrouwen ook de kans krijgen om te gaan werken”, stelt Van Garsse.

Het is de veertiende keer dat de jonge ouders hun kinderen meenemen naar het Vlaams Parlement. Vrijdag heeft minister voor Welzijn Hilde Crevits de organisaties uitgenodigd op haar kabinet voor een gesprek.