Stakingen tegen pensioenhervorming in Frankrijk gaan voort, donderdag en vrijdag zware hinder bij Thalys

De stakingsacties tegen de pensioenhervorming in Frankrijk gaan voort. Zowel bij het trein- als het luchtverkeer wordt de volgende dagen nog hinder verwacht. In ons land is er nog een impact bij Thalys, de hogesnelheidslijn tussen Parijs, Brussel, Amsterdam en Keulen, en bij Eurostar, dat de treinverbinding naar Londen organiseert.

Dinsdag was er in Frankrijk een nationale actiedag tegen de geplande pensioenhervorming, met stakingen in tal van sectoren en betogingen overal in het land. Volgens de autoriteiten kwamen 1 miljoen mensen op straat, de vakbonden telde er drie keer zo veel.

Bij de spoorwegen in Frankrijk wordt er nog altijd gestaakt, zo blijkt uit een overzicht van de SNCF. “De situatie woensdag is iets verbeterd, maar nog zwaar verstoord”, klinkt het. Ook voor donderdag zal het treinverkeer “zwaar verstoord” blijven. Bij de hogesnelheidstreinen zou één op de drie treinen rijden, bij de regionale treinen gemiddeld twee op de vijf. Ook vrijdag wordt nog hinder verwacht. Reizigers wordt aangeraden om hun reis uit te stellen of te telewerken.

Dit heeft ook gevolgen voor Thalys, dat verwijst naar “sociale acties in Frankrijk en België (op 10 maart, red.)”. Volgens de woordvoerster rijden donderdag en vrijdag ongeveer twee op de drie Thalystreinen uit, ongeveer een derde van de capaciteit wordt geschrapt. Eurostar schrapt op zijn beurt een viertal treinen tussen Brussel en Londen op donderdag.

Op verschillende Franse luchthavens moet men nog tot zaterdagochtend rekening houden met vertragingen of annulaties door acties bij de luchtverkeersleiding, zegt het Franse directoraat van de luchtvaart. Dat heeft aan de luchtvaartmaatschappijen gevraagd om donderdag en vrijdag 20 à 30 procent van hun vluchten te schrappen. Getroffen zijn de luchthavens van Parijs Charles de Gaulle, Parijs-Orly, Beauvais, Bordeaux, Rijsel, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice en Toulouse.

Drie Franse havens, in Le Havre, Rouen en Marseille, zijn woensdag geblokkeerd. En ook in de energiesector wordt er nog gestaakt, met onder meer een blokkade van de raffinaderijen van TotalEnergies en Esso-ExxonMobil.

De Franse regering hoopt de besprekingen over de pensioenhervorming zondag te kunnen afronden in de Senaat, en op 16 maart te kunnen stemmen in beide kamers van het parlement.