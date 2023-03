Waarom de Europa League plots zo belangrijk is voor Juventus

Freiburg is bij deze gewaarschuwd. Er staat donderdagavond in de 1/8ste finales van de Europa League veel op het spel voor tegenstander Juventus. De Oude Dame moet immers via de Europa League op zoek naar Europees voetbal volgend seizoen, want in de Serie A staat Juve door een puntenaftrek van vijftien punten pas zevende.

Vijftien punten. Zoveel moest Juventus er midden januari afgeven. Van de derde plaats zakte de Oude Dame zo prompt naar de tiende plaats in de Italiaanse competitie. Reden? Financiële overtredingen.

Juve zou de afgelopen jaren gefoefeld hebben met transfers en zo vermogenswinst hebben geboekt. De bazen van de Italiaanse grootmacht zouden onder meer transfersommen kunstmatig hebben opgedreven. Ook zou Juventus zijn spelers tijdens de coronapandemie in het geheim hebben doorbetaald, terwijl gezegd werd dat de spelers vier maanden salaris zouden mislopen. Voor een beursgenoteerd bedrijf komt dat neer op marktmanipulatie.

Procedurefouten

Juventus ontkent de aantijgingen en ging intussen in beroep. Volgens de gerenommeerde Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport heeft Juventus best wat hoop om in beroep gelijk te krijgen. Onder andere dankzij het argument van de club dat hoe hoog de transfersommen precies waren geen invloed heeft op sportieve resultaten op het veld en dat de marktwaarde van een speler subjectief is. Er zou bovendien mogelijk sprake zijn van procedurefouten.

Pogba en co. verloren zondag nog de clash tegen AS Roma met 1-0. — © AFP

Maar niks is zeker. Een uitspraak wordt pas binnen enkele weken verwacht en intussen staat Juventus er in de Serie A nog steeds niet goed voor. De Oude Dame klom wel weer op en staat nu zevende, maar telt nog steeds zeven punten achterstand op de zesde plaats die recht geeft op een ticket voor de Conference League. Zo is de Europa League in afwachting van de uitspraak in beroep dus nóg belangrijker geworden voor Juve. Freiburg is gewaarschuwd.