Man (32) in levensgevaar na schietpartij op straat in Hoboken, politie zoekt naar te voet gevluchte dader

In het Antwerpse district Hoboken is woensdagnamiddag een 32-jarige man neergeschoten op straat. Dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar, de dader vluchtte te voet en wordt opgespoord door de politie.

De schietpartij vond plaats in de Draaiboomstraat. De 32-jarige M. B. en een familielid werden er benaderd door een onbekende die een wapen trok en verschillende schoten loste. Het slachtoffer werd door het familielid – dat ongedeerd bleef – naar het ziekenhuis gebracht, hij verkeert in levensgevaar.

De dader ging er na afloop te voet vandoor, en wordt opgespoord. De politie is ter plaatse, en heeft een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk labo is eveneens ter plaatse geroepen voor sporenonderzoek, met een explosievenhond wordt gezocht naar eventuele munitie.

Of de dader het enkel op het gewonde slachtoffer dan wel op beide personen had gemunt, is volgens de politie nog niet duidelijk. Over het motief en de context van de schietpartij is nog geen duidelijkheid. Een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

