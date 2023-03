Juwelier gewelddadig aangevallen en gekneveld bij haar woning in Waals-Brabant

Een juwelier werd dinsdagavond na het werk gewelddadig aangevallen bij haar woning in Court-Saint-Étienne. Dat heeft het parket van Waals-Brabant woensdag gezegd. Over de buit is nog niets bekend.

Het slachtoffer is 68 jaar oud en baat een juwelierszaak uit in Ottignies. Ze werd dinsdag tussen 19.30 uur en 21.30 uur na het werk opgewacht in de steeg die naar haar garage leidt, door twee in het zwart geklede en gemaskerde personen. De bandieten vielen de vrouw onmiddellijk aan, knevelden haar en drongen vervolgens de woning binnen.

De politie vond het slachtoffer terug in het toilet van haar woning, waar de inbrekers haar hadden opgesloten. Ze bevond zich in een staat van shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze voorlopig onder observatie verblijft.

Het onderzoek wordt gevoerd door de politie van Orne-Thyle en Ottignies en door de federale politie van Nijvel. Over een mogelijke buit wil het parket geen details geven “in belang van het onderzoek”.