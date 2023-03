De vrouw aan de haard? Ierland houdt referendum over seksistische passages in grondwet

In Ierland zal in november een referendum gehouden worden over het verwijderen van bepaalde seksistische passages in de grondwet, die stellen dat de plaats van de Ierse vrouw aan de haard is. Dat heeft de Ierse regering woensdag aangekondigd, op Internationale Vrouwendag, melden het Franse persagentschap AFP en het persbureau Reuters. De wijzigingen moeten gendergelijkheid in de grondwet verankeren.