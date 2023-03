Jongens moeten hier rechtstaand les volgen voor Vrouwendag: is dat wel goeie manier om discriminatie aan te kaarten?

Vreemde beelden in het Koninklijke Atheneum in Halle. De jongens mochten tijdens het eerste lesuur niet gaan zitten. Ze moesten de les in tegenstelling tot de meisjes rechtopstaand volgen. “Een knipoog naar het incident in Turkije twee jaar geleden. Toen president Erdogan wél een stoel had klaarstaan voor Charles Michel, maar niet voor Ursula von der Leyen.” Gemor bij de jongens. Maar was het wel een goed idee?