Een voltallig elftal: Scott Parker is al de elfde trainer dit seizoen die de laan uitgestuurd wordt in Jupiler Pro League

8 maart 2023 is de dag waarop de elfde trainer in de Jupiler Pro League ontslagen werd. Een overzicht van de trainerswals in het lopende seizoen.

- 29 augustus: KV Kortrijk grijpt als eerste club dit seizoen in eerste klasse in en neemt afscheid van trainer Karim Belhocine. De Algerijnse Fransman miste de competitiestart met KVK, dat met vier punten uit zes wedstrijden op de zeventiende en voorlaatste plaats in de stand staat.

© BELGA

- 19 september: Cercle Brugge zet de Oostenrijker Dominik Thalhammer na een reeks van zeven wedstrijden zonder zege aan de deur. Zijn assistent en landgenoot Miron Muslic neemt over. De Vereniging staat na negen speeldagen voorlaatste met zes punten.

© Isosport

- 17 oktober: KV Mechelen zet de Nederlander Danny Buijs op de keien. Hij wordt opgevolgd door voormalig assistent Steven Defour. De Mechelaars hebben een ontgoochelend seizoensbegin achter de rug. Ze staan na twaalf speeldagen op de dertiende plaats met elf punten.

© BELGA

- 22 oktober: Sporting Charleroi zet de samenwerking met coach Edward Still stop. Still overleeft de 4-1-nederlaag bij Cercle Brugge niet. Charleroi haalde maar vier punten uit zijn laatste zeven duels. Assistent Frank Defays neemt over op interimbasis. Later keert Felice Mazzu terug in Charleroi.

© BELGA

- 23 oktober: Eupen neemt afscheid van Bernd Storck als T1. De Duitser moet vertrekken na de 2-1-nederlaag bij KV Mechelen, de tiende verliespartij dit seizoen. Assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen nemen voorlopig over. Edward Still wordt de nieuwe T1.

© BELGA

- 24 oktober: Anderlecht zet coach Felice Mazzu aan de deur. De Henegouwer moet zijn biezen pakken na de teleurstellende prestatie in de stopgezette Clasico bij Standard. Anderlecht stond er na 63 minuten 3-1 in het krijt toen de wedstrijd definitief gestaakt werd omdat fans van paars-wit het terrein met vuurpijlen bestookten. Beloftecoach Robin Veldman neemt voorlopig over. Vervolgens komt Brian Riemer aan het roer te staan.

Felice Mazzu — © BELGA

- 31 oktober: Seraing ontslaat José Jeunechamps daags na het 1-2-verlies tegen Union op de vijftiende speeldag. De Métallos staan met 11 op 45 voorlaatste. T2 Jean-Sébastien Legros neemt over.

© BELGA

- 31 oktober: Oostende neemt afscheid van Yves Vanderhaeghe als T1. Vanderhaeghe moet opstappen na de 4-2-nederlaag bij kampioen Club Brugge. De club geeft zijn lot later in handen van Dominik Thalhammer.

© BELGA

- 14 november: KV Kortrijk grijpt als eerste club dit seizoen een tweede keer in en maakt een einde aan de samenwerking met hoofdcoach Adnan Custovic en assistent-trainer Gunter Van Handenhoven. KVK, in de stand weggezakt naar een zeventiende en voorlaatste plaats, laat weten zo snel mogelijk werk van een opvolger te maken. Dat zou uiteindelijk Bernd Storck worden.

© BELGA

- 28 december: Club Brugge zet een punt achter de samenwerking met coach Carl Hoefkens. Ondanks kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Champions League moet Hoefkens de prijs betalen voor de resultaten in eigen land. Op oudejaarsavond wordt Scott Parker de nieuwe man aan de zijlijn.

© BELGA

- 8 maart: Scott Parker wordt op zijn beurt de laan uitgestuurd door Club Brugge. Van twaalf wedstrijden als T1 van blauw-zwart won Parker er slechts twee. Verder waren er zes gelijke spelen en vier nederlagen. Een 5-1-nederlaag bij Benfica, wat de uitschakeling in de 1/8ste finales van de Champions League betekende, deed de 42-jarige Brit de das om. Wie hem opvolgt, is nog niet officieel geweten. Alfred Schreuder wordt genoemd als kandidaat.