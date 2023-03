Amerikaans ministerie van Justitie voert onderzoek naar politie van Memphis na dood van Tyre Nichols

Ook het werk van de speciale eenheden wordt onder de loep genomen. Volgens het ministerie hebben de burgemeester van de stad Memphis, in de staat Tennessee, en de politiechef van de metropool het onderzoek aangevraagd.

Nichols werd op 7 januari bij een verkeerscontrole in Memphis door verscheidene politieagenten brutaal in elkaar geslagen. Drie dagen later stierf de 29-jarige Afro-Amerikaan in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het incident lokte een breed protest uit en wakkerde het debat over politiegeweld in de Verenigde Staten opnieuw aan.

De vijf politiemannen die bij het voorval betrokken waren, ook Afro-Amerikanen, werden voorlopig vrijgelaten, maar worden vervolgd voor het toebrengen van verwondingen en doodslag.

De aangeklaagde agenten maakten deel uit van een speciale eenheid die in 2021 opgericht werd om beter te kunnen reageren op georganiseerde criminaliteit en drugsdelicten. De eenheid werd na het brutale incident ontbonden.