Colruyt tuimelt na 30 jaar uit de Bel20

Er was een tijd dat zowel Colruyt, Delhaize als de GIB-groep achter de Carrefour-supermarkten een plaatsje hadden in de Bel20, de korf van best presterende Belgische aandelen.

Dat is nu definitief verleden tijd, nu beursuitbater Euronext, na eerder Delhaize en GIB, nu ook Colruyt uit de Bel20 gooit. Dat maakte Euronext woensdagavond bekend.

Het is de eerste keer sinds de oprichting van de Bel20 dat Colruyt zijn plaatsje in de Belgische sterindex verliest.

Reden? De supermarktketen uit Halle heeft het - net als alle andere supermarktketens in ons land - erg lastig. De concurrentie onderling is moordend, en daar komen de stijgende voedselprijzen bovenop, die moeilijk volledig door te rekenen zijn aan de klanten, in combinatie ook nog eens met een nijpende inflatie. Het maakte dat de beurskoers van Colruyt het voorbije jaar met een kwart achteruitging.

Verliest ook zijn plaatsje in de top 20 van best presterende Belgische aandelen, vastgoedgroep VPG. Ook deze specialist in logistiek vastgoed zag door onder meer de hogere rentes een fors deel van zijn beurswaarde in rook opgaan. VGP zal maar een jaar lid zijn geweest van de Bel20

Waar verliezers zijn, vind je ook winnaars. Melexis, de Ieperse chipontwikkelaar die opgericht werd door onder meer de bekende Antwerpse zakenman Roland Duchâtelet, wordt na een jaartje afwezigheid, opnieuw in de Bel20 toegelaten. Melexis zette vorig jaar recordcijfers neer, mede door het enorme tekort én de enorme vraag naar chips in de wereldwijde auto-industrie.

De tweede nieuwkomer in de Bel20 is de Kortrijkse beeldtechnologiegroep Barco. Die verdween in 2021 uit de Bel20 na enkele tegenvallende jaren, gelinkt aan de economische problemen die de coronapandemie veroorzaakten. Recent kwam het Kortrijkse bedrijf echter met steengoede winstcijfers en een propvol orderboekje op de proppen.

Voor telecomoperator Proximus - die voor alle duidelijkheid in de Bel20 blijft - was het lang bibberen. Ook de resultaten van het staatsbedrijf staan zwaar onder druk door de verwachte komst van een vierde telecom-speler, naast Telenet en Orange.

Voor de volledigheid: deDe Bel20-index bestaat vanaf 20 maart uit deze 20 aandelen: AB InBev, Ackermans & van Haaren, Aedifica, ageas, Aperam, argenx, Barco, Cofinimmo, D’Ieteren, Elia, Galapagos, GBL, KBC, Melexis, Proximus, Sofina, Solvay, UCB, Umicore en WDP.