Diefstallenplaag teistert paardensport: dit jaar al voor meer dan 100.000 euro aan dure zadels gestolen uit maneges

Manege North Sea Stables in Oostduinkerke is een crowdfunding gestart nadat 15 dure zadels, vooral van kinderen en jongeren die hun paard in de manege hebben staan, gestolen werden. En het is een echte plaag, zo blijkt. Dit jaar zijn al tientallen zadels gestolen in maneges en dieven nemen enkel de duurste exemplaren mee. Een goed zadel kost al snel rond de 5.000 euro, zeggen kenners.