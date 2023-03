Tien jaar na de spectaculaire diamantroof op de luchthaven van Zaventem, waarbij een achtkoppig commando aan de haal ging met een buit ter waarde van bijna 38 miljoen euro, zijn de laatste vier verdachten in beroep vrijgesproken. Veertien anderen werden in eerste aanleg al vrijgepleit, waardoor de zaak over de ‘roof van de eeuw’ onbestraft blijft. Wat is er fout gelopen?