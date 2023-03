Xavi verrast met uitspraak: “Ik beleefde de slechtste dagen van mijn leven als coach van Barcelona”

Het gaat FC Barcelona voorlopig voor de wind in de Spaanse hoogste klasse. De troepen van Xavi tellen als leider negen punten meer dan rivaal Real Madrid en lijken op weg om landskampioen te worden. Iedereen bij de Catalanen in de zevende hemel zou je denken, maar dat geldt niet voor trainer Xavi.

Wanneer Xavi de pers te woord stond op een bijeenkomst in zijn geboorteplaats Terrassa, legde de 35-jarige leidinggevende van de Blaugrana zijn ziel bloot. “Er zijn momenten waarop je denkt dat het het niet waard is om coach van Barcelona te zijn. Waarom? De constante druk omdat iedereen over je praat”, legt de voormalige middenvelder uit.

“Soms kan ik me van alle kritiek afzetten, maar wanneer je van een vriend hoort dat je met de grond gelijk gemaakt wordt in de media, dan is dat moeilijk om te slikken. De slechtste dagen van mijn leven beleefde ik dan ook als trainer van Barcelona”, klinkt het. Al denkt Xavi er niet meteen aan om een stap opzij te zetten. “Aan stoppen heb ik echter nooit gedacht omdat ik daar te koppig voor ben en bovendien een te grote fan van de club ben.

Xavi kan de Blaugrana dit seizoen ook nog naar de Spaanse beker leiden. De heenwedstrijd in en tegen Real Madrid werd gewonnen met 0-1. Op Europees vlak werden de Spanjaarden uitgeschakeld door Manchester United.