Na de sneeuw komt de regen: KMI kondigt opnieuw code geel af in heel Vlaanderen

“Tot en met vrijdag golven verschillende storingen over ons land die regelmatig zorgen voor aanzienlijke hoeveelheden neerslag”, klinkt het. “De periode waarin de neerslag aan de gele waarschuwingscriteria voldoet begint in het zuiden van het land op woensdagochtend, en in het noorden van het land op donderdagavond, met neerslagtotalen van 25 tot 35 liter per vierkante meter in 24 uur in vele streken, en vermoedelijk iets meer over het uiterste zuidoosten.”

