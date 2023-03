Bondscoach reageert op onrust bij Franse vrouwen: “Oneerlijke lastercampagne”

Het is onrustig bij de voetbalvrouwen van Frankrijk. Drie speelsters - waaronder aanvoerster Wendie Renard - hebben onlangs aangekondigd niet meer voor het nationale team uit te komen. Volgens bondscoach Corinne Diacre wordt er een vuil spelletje gespeeld.

Diacre stelt dat ze te maken heeft gehad met “hevige en oneerlijke” lastercampagne die bedoeld was om voor wrevel te zorgen binnen de Franse selectie in aanloop naar het WK vrouwenvoetbal van komende zomer.

“Ik ben het mikpunt geweest van een lastercampagne die verbazingwekkend was in zijn hevigheid en oneerlijkheid”, zegt de 48-jarige Diacre in een verklaring van haar advocaat. “Mijn tegenstanders hebben niet geaarzeld om vier maanden voor het WK mijn persoonlijke en professionele integriteit aan te vallen, zonder zich daarbij druk te maken om de waarheid.”

Toch blijft ze strijdbaar. “Ik laat me niet beïnvloeden door deze poging tot destabilisatie. Ik ben vastbesloten om mijn missie uit te voeren en vooral om Frankrijk trots te maken op het volgende WK.”

Drietal

Dat zal Diacre dan wel moeten doen zonder Renard (32), Kadidiatou Diani (27) en Marie-Antoinette Katoto (23). Op het WK treft de halvefinalist van het voorbije EK Jamaica, Brazilië en Panama in Groep F. Het toernooi, dat wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland, begint op 20 juli.