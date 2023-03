Nog geen akkoord met topkandidaat Alfred Schreuder, Club Brugge wil tegen volgende week opvolger voor ontslagen Parker beethebben

Sneue situatie voor Scott Parker (42), woensdagochtend op de luchthaven van Lissabon. De Engelsman was ‘a dead man walking’ – dat wist hijzelf, dat wist inmiddels iedereen. Zo’n elf uur na de afstraffing bij Benfica zonderde hij zich opnieuw af met rechterhand Matt Wells, al kwam Noa Lang even een praatje slaan en werd hij nog begroet door voorzitter Bart Verhaeghe. Vervolgens ging hij mee het vliegtuig op en dan de bus richting Basecamp, waar de spelers een uitlooptraining hadden, maar niet veel later, om 16.50 uur, werd zijn ontslag officieel. Het persbericht was wel erg kort en bondig en sloot af met de vermelding dat hij in twaalf wedstrijden maar twee keer kon winnen. Daar kon Parker weliswaar weinig tegenin brengen. Hij nam afscheid van zijn groep en keert straks terug huiswaarts.

De bedoeling van Club was om heel snel een vervanger aan te stellen, meer bepaald Alfred Schreuder (50), die bovenaan de lijst stond. De Nederlandse kampioenenmaker van vorig seizoen had aangegeven dat hij een comeback zag zitten en dus werd er onderhandeld, maar een akkoord werd nog niet bereikt. Bij blauw-zwart klonk het dat de voorwaarden nog te ver uit elkaar lagen en dat er nog onenigheid was over de duur van het contract. Schreuder wil dan ook liefst garanties op de lange termijn.

Om geen tijd te verliezen, werd intussen beslist dat Rik De Mil (41) de wedstrijd van zondag tegen Standard voor zijn rekening neemt. De Mil, tijdens de vlucht al bezig met analyses, is de enige overgebleven assistent en is de rest van de week dus interim-coach. Net als in februari 2021, toen hij Philippe Clement – besmet met corona – moest vervangen. Hij krijgt steun van Björn De Neve (44), head of football bij Club NXT, en van Wouter Biebauw (38), keeperscoach van NXT.

Pressie met Blessin

Terwijl De Mil, die ook overleg zal plegen met de leiders van de ploeg, depanneert, blijft het sportieve departement dus wel volop werk maken van een opvolger voor Parker voor de rest van het seizoen. Het ideale scenario is dat er maandag iemand overneemt en Schreuder is nog altijd kandidaat. Op dit moment zijn er namelijk weinig goeie (en vrije) alternatieven.

Iemand als Alexander Blessin (49), ex-KV Oostende en eerder al in beeld, werd intern wel besproken, maar bij hem stellen sommigen zich de vraag of zijn pressievoetbal haalbaar is op zo’n korte termijn. Er zijn tenslotte nog maar twaalf wedstrijden te spelen en er moet meteen worden gepresteerd. Een van de belangrijkste redenen om voor Schreuder te gaan, was niet voor niks dat veel spelers zijn manier van werken/voetballen al kennen en die ook genegen zijn. Een trainer proberen weg te halen die ergens onder contract ligt – Ronny Deila (47) van Standard geniet bijvoorbeeld aanzien in Jan Breydel – is momenteel dan weer niet wenselijk of opportuun.