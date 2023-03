Brand in rusthuis in Evere: twee personen naar ziekenhuis, vijftien anderen ter plaatse verzorgd

Bij een brand in het rusthuis in de Jean-Baptiste Desmethstraat in Evere zijn woensdagavond zeventien personen bevangen geraakt door de rook. Vijftien kregen ter plaatse verzorging in een vooruitgeschoven medische post. De twee anderen werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. “Het gaat om iemand van het personeel en een inspecteur van de politie Brussel Noord (Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node)”, aldus de woordvoerder van de Brusselse brandweer. “We willen hen expliciet bedanken voor hun hulp en wensen hen een spoedig herstel toe.”

De brandweer werd omstreeks 20.30 uur opgeroepen voor de brand in het rusthuis. Die brand bleek te woeden in een kamer op de tweede verdieping van het gebouw. Omdat er veel rookontwikkeling was, werden ook de derde en vierde verdieping deels ontruimd.

© BELGA

"Enkel de personen die rook hadden ingeademd of die angstig waren, werden geëvacueerd", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De andere bewoners konden in hun kamers blijven, met de ramen open.”

Later op de avond, toen de brand volledig was geblust, konden alle bewoners weer naar hun kamer. Twee kamers zijn door de brand wel onbewoonbaar. (belga)