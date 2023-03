IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Op z’n Jürgen Klopps en drie puntjes ‘debei’

West-Vlaanderen

In provinciale is het ook plezant en je moet al over de plas trekken en veel geld op tafel leggen om topvoetbal van de bovenste plank te zien. Dat was vorig weekend zeker het geval in Liverpool waar de ploeg van Jurgen Klopp nog eens de juiste hamer uit de kast haalde en Manchester United en Eric ten Hag met 7-0 verpletterde. In West-Vlaanderen kon het nog erger/beter. Nieuwbakken coach David Casteleyn blikte met Boezinge B Passendale in met liefst 9-0.