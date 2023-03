We turen (een héél klein beetje) minder naar ons scherm, we zitten wat minder op Facebook en Messenger. Onze relatie met de smartphone en technologie in het algemeen bekoelt wat, blijkt uit de nieuwste editie van de Digimeter. “Het is soms allemaal wat te veel, te snel en te moeilijk. Ook voor jongeren”, zegt professor Lieven De Marez (UGent).