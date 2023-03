Slachtoffers kindermisbruik getuigen in boek, initiatiefneemster Valerie Van Peel: “Ik dacht dat ik hoorde bij een clubje waar geen hoop voor was”

Meestal worden ze slachtoffers genoemd en wordt er over hen gepraat. In een nieuw boek nemen dertien overlevers van kindermisbruik en kindermishandeling zélf het woord. Ze getuigen over wat hen tekende maar niet kapotmaakte. “We willen de maatschappij wakkerschudden”, zegt Valerie Van Peel. “Ieder van ons kent slachtoffers, vaak zonder het te weten. En ja, daders ken je ook. Want die gaan veelal vrijuit.”