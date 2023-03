Fietsmerk Cowboy heeft vers geld opgehaald

Een maand geleden had Cowboy-CEO Adrien Roose al in een interview met La Libre gezegd dat de scale-up op het punt stond om een kapitaalronde van 15 miljoen euro bij institutionele investeerders af te ronden. Volgens De Tijd gebeurde de operatie aan een lagere waardering dan een jaar eerder.

In een persbericht over nieuwe technologie op zijn elektrische stadsfietsen, bevestigt Roose nu dat Cowboy zich verzekerde van “bijkomende fondsen om onze nieuwste productontwikkelingen te ondersteunen”. Verdere details, over het opgehaalde geld en aan welke voorwaarden, geeft de fietsenmaker niet.

Cowboy zal “later deze maand” ook weer een crowdfundingcampagne lanceren via het platform Crowdcube. Tegen La Libre zei Roose eerder dat het bedrijf daarbij mikt op zowat 1 miljoen euro.

“2022 was ons beste jaar ooit met 41 miljoen euro inkomsten, 2,7 keer meer op jaarbasis”, benadrukt Roose. “En we hebben tot nu toe in 2023 sterke verkopen gezien.”