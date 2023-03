Poolse regeringspartij onder vuur na zelfdoding zoon van parlementslid: “Op staatsradio geuit als pedofilieslachtoffer”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Dinsdag stonden de leden van het Poolse parlement recht voor een minuut stilte tijdens de begrafenis van Mikolaj Filiks (15). De zoon van Magdalena Filiks, parlementslid van de belangrijkste Poolse oppositiepartij Burgerplatform (PO), zou woensdag 16 jaar geworden zijn, maar overleed op 17 februari. Enkele weken voordien was publiek bekend geraakt dat de jongen het slachtoffer was van pedofilie.

Radio Szczecin, onderdeel van het staatsnetwerk Polskie Radio, had in december een reportage uitgezonden over een veroordeelde pedofiel. Diens proces was in 2021 achter gesloten deuren gehouden om de slachtoffers te beschermen, maar de radioreportage onthulde wel details over de minderjarigen, waaronder hun leeftijden en dat een van hen het kind was van een lokaal parlementslid. Genoeg om Mikolaj Filiks te kunnen identificeren.

Andere staatsmedia namen het verhaal gretig over. De pedofiel was een voormalig lid en kandidaat van oppositiepartij PO en een LGBT-activist. De journalist die het verhaal bracht, Tomasz Duklanowski, verklaarde dat hij wilde aantonen dat het niet enkel de katholieke kerk was die kindermisbruik toedekte, maar dat het ook in “politieke en regenboogkringen” gebeurt. Volgens leden van de conservatieve regeringspartij PiS, die campagne voerde tegen LGBT-rechten, stak PO de veroordeling in de doofpot.

“Partij verantwoordelijk voor zijn dood”

De oppositie beschuldigt PiS, dat de Poolse media controleert, ervan de radioreportage georkestreerd te hebben voor politiek gewin. De partij zou daarom deels verantwoordelijk zijn voor de dood van Mikolaj. Donald Tusk, leider van PO, voormalig Pools premier en oud-voorzitter van de Europese Raad, beloofde “PiS ter verantwoording te zullen roepen voor alle schurkenstreken, voor alle menselijke schade en tragedies die ze veroorzaakt hebben terwijl ze aan de macht waren”.

Het parket is een onderzoek gestart naar de zelfdoding van Mikolaj Filiks. De nationale omroepraad gaat ondertussen na of Radio Szczecin inhoud uitzond “die de identificatie van kindslachtoffers mogelijk maakte, waardoor hun welzijn ernstig in gevaar werd gebracht”.

PiS is er in Polen en internationaal al herhaaldelijk van beticht de persvrijheid in te perken sinds de partij in 2015 aan de macht kwam. De staatsmedia zouden propagandakanalen voor de overheid geworden zijn.