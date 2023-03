Washington bereid om Taiwanese president naar VS te laten komen

Nancy Pelosi (links) reisde in augustus 2022 naar Taiwan voor een ontmoeting met Tsai Ing-wen (rechts). Nu wil Kevin McCarthy de Taiwanese president ontmoeten in Californië. — © AFP

McCarthy had eerder al laten verstaan dat hij de president van Taiwan wil ontmoeten. Maar dat ligt erg gevoelig in Peking. De Chinese leiders wijzen officiële contacten van andere landen met Taiwan af, omdat zij het eiland beschouwen als een deel van de Volksrepubliek.

De vorige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi, had in augustus 2022 nog een ontmoeting gehad met Tsai Ing-wen. Pelosi was daarvoor afgereisd naar Taiwan, wat leidde tot hoog oplopende spanningen met Peking. China reageerde op het bezoek met grootschalige militaire oefeningen rond het eiland.

Spanningen beperken

Door de ontmoeting in zijn thuisstaat Californië te laten plaatsvinden, hoopt McCarthy de spanningen te beperken. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt alvast geen stokken in de wielen te steken.

“Een doorreis naar de VS door hoge Taiwanese functionarissen is in overeenstemming met het aloude Amerikaanse beleid”, reageert woordvoerder Ned Price. Hij herinnert eraan dat president Tsai Ing-wen sinds haar aantreden in 2016 al zes keer in de VS is geweest.

McCarthy sluit niet uit dat hij later toch nog een bezoek aan Taiwan zal brengen.