Poging tot miljoenenroof eist twee levens op Chileense luchthaven

Criminelen hebben woensdag op de luchthaven van de Chileense hoofdstad Santiago geprobeerd een bedrag van omgerekend 30 miljoen euro cash geld buit te maken. De overval is uitgemond in een schietpartij waarbij een beveiligingsagent en een van de verdachten om het leven kwamen.

Het geld kwam aan in een vliegtuig uit Miami en werd onmiddellijk vanuit het toestel overgebracht naar een gepantserde truck van de firma Brink’s, onder begeleiding van bewakingsagenten van de Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Een groep van minstens tien à twaalf gewapende overvallers wist ondanks de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven de landingsbaan te bereiken. Ze zouden een beveiligingsagent vastgebonden hebben en daarna in drie voertuigen binnengereden zijn. Toen duidelijk werd wat zij van plan waren, ontstond een “intens” vuurgevecht. Daarbij kwam een bewakingsagent om het leven.

Ook een van de overvallers overleed bij het geweld. De overige verdachten wisten te ontkomen. In de buurt werden voertuigen teruggevonden die in brand waren gestoken.

Volgens de viceminister van Binnenlandse Zaken Manuel Monsalve verijdelden veiligheidsagenten “een hoogst georganiseerde, zwaarbewapende en waarschijnlijk zeer goed geplande overval”.

Volgens de directeur van de luchtvaartautoriteit Raul Jorquera hadden de overvallers “vuurkracht met grote capaciteit”, maar kwamen geen passagiers in gevaar.

Niet eerste keer

Het was niet de eerste keer dat er een grote overval plaatsvond op de luchthaven in Santiago. In 2014 werd al eens een kleine 10 miljoen euro buitgemaakt tijdens een beroving en in 2020 werd voor ruim 14 miljoen euro gestolen uit een loods op de luchthaven.

