Artsen zonder Grenzen sluit ziekenhuis in Haïti wegens bendegeweld

Rond het ziekenhuis in Cité Soleil, een zeer arme en dichtbevolkte buitenwijk van de hoofdstad Port-au-Prince, vinden gevechten tussen zwaarbewapende bendes plaats. In het gebouw zijn verdwaalde kogels aangetroffen. Volgens AZG is het voor patiënten zo goed als onmogelijk geworden om de ingang van het ziekenhuis te bereiken.

“We beseffen dat de sluiting van dit ziekenhuis de inwoners van Cité Soleil ernstig zal schaden, maar onze teams kunnen niet werken zolang de veiligheidsomstandigheden niet gewaarborgd zijn”, zegt Vincent Harris van Artsen zonder Grenzen.

De organisatie betreurt ook de “duizelingwekkende verslechtering” van de veiligheidssituatie in de hoofdstad Port-au-Prince.

Gewapende bendes controleren meer dan de helft van het Haïtiaanse grondgebied. Zo goed als dagelijks worden er burgers ontvoerd om losgeld te kunnen eisen aan de familieleden van de gegijzelde.