Argentinië lanceert veiligheidsoffensief in Rosario na recente golf van geweld

De Argentijnse regering heeft een veiligheidsoffensief opgestart in de stad Rosario, die te maken heeft met een opstoot van geweld. Woensdag zijn 300 extra agenten van de federale politie aangekomen in de havenstad.

“Er is een hoop te doen. Niets van wat gedaan moet worden, zal eenvoudig zijn. Maar het is noodzakelijk om tot op het bot te gaan”, zei minister van Veiligheid Anibal Fernandez bij de voorstelling van de nieuwe agenten.

Rosario, de geboorteplaats van de Argentijnse voetbalster Lionel Messi, gaat gebukt onder een golf van geweld. Verschillende drugsbendes strijden er om de macht. Sinds begin dit jaar zijn er al 64 mensen om het leven gebracht.

Onlangs werd nog een elfjarige jongen op straat doodgeschoten door vermoedelijke drugshandelaren, drie andere kinderen raakten bij die aanval gewond. Vorige week schoten onbekende daders ook veertien keer op de supermarkt van de schoonvader van Lionel Messi. Ze lieten een briefje achter met de boodschap: “Messi, we wachten op je”.

De Argentijnse regering besliste daarop het aantal federale politieagenten in de stad op te voeren. Het geniekorps van het leger wordt ook ingezet om de arme wijken op te knappen. “Het is noodzakelijk om de wijken schoon te maken”, zegt Fernandez. “We zullen de investeringen doen die nodig zijn. We kunnen niet blijven stilstaan.”