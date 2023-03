Gerecht voert onderzoek naar ‘hart Antwerpse diamant’

Het Antwerpse gerecht voert een onderzoek naar HRD Antwerp, een van de belangrijkste certificeerders van diamanten in de wereld. Het gerechtelijk onderzoek raakt het hart van de Antwerpse diamant, want HRD Antwerp is volledig in handen van de Antwerpse diamantkoepel AWDC, die de sector ver­tegenwoordigt. Dat meldt De Tijd donderdag.

Onder leiding van een onderzoeksrechter gaan speurders na of de manier waarop HRD-labo­ratoria certificaten afleveren ertoe leidt dat diamanten verdacht hogere waardes krijgen. Een woordvoerder van het Antwerpse parket zegt dat sinds eind 2021 een gerechtelijk onderzoek loopt, maar wil geen verdere commentaar geven.

Het onderzoek is zonder ruchtbaarheid opgestart na een klacht met burgerlijke partijstelling. Die klacht is ingediend door de voormalige Turkse partner van HRD Antwerp, waarmee de groep de samenwerking in oktober 2021 na zo’n zeven jaar verbrak.

Volgens De Tijd blijkt uit gelekte documenten onder andere dat HRD Antwerp al in juli 2017 uitgesloten werd uit de International Diamond Council (IDC), de instantie die internationaal erkende normen bepaalt om over de hele wereld zo uniform mogelijk de waarde van diamanten te bepalen. De IDC kon niet langer akkoord gaan met de soepelere procedures die HRD Antwerp zou gebruiken. Toch bleef HRD Antwerp nog tot 2021 in zijn externe communicatie vermelden dat het stenen analyseerde volgens de internationale regels van de IDC.

De gelekte documenten geven ook inzicht in de interne procedures die HRD Antwerp hanteert om diamanten te certificeren.