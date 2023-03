Nieuwe raketaanvallen in Charkov, Odessa en westen van Oekraïne, ook explosies in Kiev: “Nog lang niet voorbij”

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn donderdagochtend ontploffingen te horen. Ook de regio’s Charkov en Odessa, in het oosten en het zuiden van Oekraïne, en het westen van het land worden getroffen door nieuwe raketaanvallen, zo hebben de lokale overheden meegedeeld.

De eerste explosies in Kiev deden zich voor in de wijk Holosiiv, in het zuiden van de hoofdstad, meldt burgemeester Vitali Klitsjko op sociaalnetwerksites. Later waren er ook ontploffingen in het Sviatoshynski-district, waarbij twee gewonden gevallen zijn, aldus Klitsjko. “Alle diensten gaan ter plaatse.”

De brandweer van Kiev blust brandjes na meerdere explosies in de hoofdstad.

© REUTERS

© REUTERS

Maxim Tucker, journalist van The times, heeft op Twitter een video geplaatst waarop te zien zou zijn dat er rook komt uit een elektriciteitscentrale in de hoofdstad. Sergi Kovalenko, de CEO van het Oekraïense energiebedrijf heeft intussen gemeld dat zo’n 15 procent van de hoofdstad momenteel zonder stroom zit. “De stroomonderbrekingen werden ingesteld uit veiligheidsoverwegingen”, aldus Kovalenko.

Kerncentrale Zaporizja

Door beschietingen is de kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja opnieuw afgesloten van het elektriciteitsnet, zo maakt uitbater Energoatom donderdagochtend bekend. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd. Ook in augustus van vorig jaar werd de kerncentrale - toen voor het eerst in bijna 40 jaar - tijdelijk losgekoppeld. Daarna duurde het twee weken voordat de centrale weer stroom kreeg.

Op de stad en de regio Charkov “heeft de vijand ongeveer vijftien aanvallen uitgevoerd”, meldt gouverneur Oleg Sinegoebov online. Hij waarschuwde ook dat er een risico is op nog meer aanvallen. “De bezetters viseerden opnieuw essentiële installaties.” Volgens de gouverneur werd ook een woning getroffen.

“Massale aanval”

In de stad Charkov zijn problemen met de elektriciteitsvoorziening nadat er energie-infrastructuur werd geraakt, zo burgemeester Igor Terechov.

Ook in de regio Odessa hebben “raketten de regionale energie-infrastructuur geraakt en residentiële gebouwen beschadigd”, zegt gouverneur Maksim Martsjenko. Hij heeft het over een “massale raketaanval”. “Gelukkig zijn er geen slachtoffers”, vervolgt de gouverneur. Hij waarschuwde wel voor een tweede golf van aanvallen en vroeg burgers te blijven schuilen. Er worden ook beperkingen op het elektriciteitsgebruik ingesteld.

Serhi Hamali, de gouverneur van de West-Oekraïense regio Chmelnytsky, meldt eveneens dat “de vijand essentiële infrastructuur aanvalt”. Hij roept de inwoners op om in de schuilkelders te blijven.

“Nog lang niet voorbij”

Volgens Melinda Simmons, de Britse ambassadrice in Oekraïne, zijn de Russische aanvallen “nog lang niet voorbij”. “Vrienden en collega’s in Kiev werden vanochtend wakker door explosies en bevende ruiten”, zo schrijft ze onder meer op Twitter. “Dit is nog lang niet voorbij en de Oekraïeners blijven als enige optie hebben om de Russen opnieuw buiten hun grenzen te drijven.”