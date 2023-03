“Deadline arbeidsdeal in zicht, maar ruim 1 op de 7 bedrijven nog niet klaar voor deconnectie”

Tegen 1 april moeten Belgische bedrijven met minstens twintig medewerkers afspraken rond deconnectie vastleggen in een CAO of het arbeidsreglement. Vijftien procent van de ondernemingen is daarmee nog niet in orde.

Bovendien heeft slechts een kwart van de ondernemingen (24 procent) al concrete richtlijnen en afspraken in de organisatie over het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Nog een kwart (23 procent) is bezig afspraken hierover op te stellen, en maar liefst 47 procent heeft er nog helemaal geen werk van gemaakt, zegt Acerta.

Acerta baseert zich op een bevraging van onderzoeksbureau Indiville bij meer dan 500 werkgevers. De bevraging liep in januari dit jaar.