“In Brussel heb je een bus die je gratis naar een mysterieuze locatie brengt”

Op de foto zien we een MIVB-bus van lijn 48 met bestemming ‘Mystère’ of ‘Mysterie’. “Niet alleen is het openbaar vervoer in Brussel gratis, ze hebben er zelfs een bus met de naam ‘Niet De 48’ (omdat de 48 doorstreept is, red.) die je naar een mysterieuze locatie brengt als je je een beetje sip voelt of als je die dag gewoon niets anders te doen hebt”, zo schrijft Twitter-gebruiker John Hyphen erbij. “Misschien iets voor andere steden om ook te overwegen.”

Meer dan waarschijnlijk bedoelde Hyphen het als grap, al ging zijn tweet wel meteen viraal en waren er heel wat mensen die zijn beweringen voor waar aannamen. In minder dan twee dagen tijd werd de tweet al 7,8 miljoen keer bekeken en meer dan 12.000 keer geretweet.

Voor alle duidelijkheid: het openbaar vervoer in Brussel is (voor de meeste mensen) niet gratis. Alleen kinderen jonger dan twaalf en bepaalde leden van specifieke groepen (Brusselaars met een leefloon, 65-plussers met een RVV-statuut, blinden...) moeten niet betalen voor een busritje, alle andere mensen wel.

En ‘Mysterie’ is ook gewoon een bestaande bestemming. De halte bevindt zich in de Victor Rousseaulaan in Vorst.