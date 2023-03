Drie Palestijnen doodgeschoten nabij Jenin

Israëlische soldaten hebben donderdag vlak bij Jenin, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, drie Palestijnen in een voertuig doodgeschoten. Dat heeft het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid laten weten. Volgens de Israëlische minister van Nationale Veiligheid hadden “vreselijke terroristen” het vuur geopend op de Israëlische troepen.

Het Palestijnse persbureau Wafa berichtte dat een Israëlische speciale eenheid was binnengedrongen in Jaba, een kleine stad ten zuiden van Jenin. De militairen openden het vuur op het voertuig. Beelden van ter plaatse toonden een zo goed als volledig vernielde wagen.

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden is sinds een tijd weer uiterst gespannen. Dinsdag werden in Jenin al zes Palestijnen gedood bij een Israëlische militaire operatie. Tijdens de ramadan, de vastenmaand bij de moslims, die binnen een goede twee weken begint, wordt gevreesd voor een verdere escalatie van het geweld.