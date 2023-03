Jongen (6) die lerares neerschoot in VS niet vervolgd

De zesjarige jongen die in januari op een basisschool in de Amerikaanse plaats Newport News op zijn lerares schoot, wordt daar niet voor vervolgd. De aanklager van de staat Virginia zei woensdag in een interview met NBC News dat hij het “problematisch” vindt een kind van die leeftijd terecht te laten staan.

Bij de schietpartij raakte de 25-jarige lerares Abby Zwerner gewond aan haar hand en bovenlichaam. De politiechef liet later die dag weten dat “hier geen sprake was van een ongeluk.” Volgens de advocaten van de lerares had zij de schutter een dag eerder straf gegeven omdat hij haar telefoon had beschadigd.

De jongen nam het wapen van zijn moeder mee naar school en vuurde dat tijdens de les gericht af. Hij werd daarvoor gearresteerd en tijdelijk ondergebracht in een instelling.

Andere leraren verklaarden dat ze meermaals hebben geklaagd over het gedrag van de jongen. Ook zouden medewerkers van de school op de dag van de schietpartij hebben gemeld dat de zesjarige mogelijk een wapen had. De school heeft verklaard dat de tas van het kind is nagekeken, maar daarbij geen wapen werd aangetroffen.

De aanklager zei in het interview woensdag dat het openbaar ministerie nog onderzoekt of betrokken volwassenen, zoals de moeder van de schutter, wel vervolgd kunnen worden.