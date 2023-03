Een Antwerpse zestiger heeft een week in de cel gezeten voor een internering uit 1994. Hij had 28 jaar lang in alle rust geleefd, tot de politie hem net voor oudjaar kwam oppakken. Het hof van beroep heeft vrijdag beslist dat de man geen straf moet krijgen. “Wat hier de meerwaarde van was, ontgaat me volledig”, zegt zijn advocaat.