Honderdduizenden hebben gezondheidsklachten door smog in Thailand

Door de aanhoudend hoge smogniveaus in Thailand hebben steeds meer mensen nood aan medische zorg. Alleen deze week zijn er al zo’n 200.000 nieuwe patiënten bijgekomen, zo meldt Opas Karnkawinpong, staatssecretaris voor Volksgezondheid. Sinds het begin van de maand is bij meer dan vijf miljoen mensen een ziekte vastgesteld die rechtstreeks verband houdt met de massale luchtvervuiling.

De situatie is bijzonder hachelijk in vijftien provincies in het noorden van het land. Zo heersen er gevaarlijke smogniveaus in onder andere het toeristenbolwerk Chiang Mai en in de hoofdstad Bangkok. In alle regio’s zijn medische nooddiensten opgezet.

De oorzaak van de extreme smog is de slash-and-burn-landbouw in Thailand, maar ook in buurlanden als Myanmar, Cambodja en Laos. Aan het einde van het droge seizoen verbranden boeren hun velden om ze vrij te maken van struikgewas en onkruid. Tussen januari en maart zijn er daarom vaak hoge niveaus van fijn stof.