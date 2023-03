Talibangouverneur gedood bij explosie in Afghanistan

De talibangouverneur van de provincie Balkh, in het noorden van Afghanistan, is donderdag gedood bij een ontploffing in zijn kantoren. Dat is vernomen van een politiewoordvoerder. Behalve de gouverneur viel nog een dodelijk slachtoffer.

Mohammad Dawood Muzammil is een van de hoogste functionarissen van de radicaalislamitische taliban die in dergelijke omstandigheden om het leven komt sinds de beweging in augustus 2021 opnieuw aan de macht kwam in Afghanistan.

Hij werd eerst benoemd tot gouverneur van Nangarhar, in het oosten van het land. In die provincie voerde hij een strijd tegen de jihadisten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), alvorens hij vorig jaar aan de slag ging als gouverneur van Balkh.

Het aantal aanslagen in Afghanistan is verminderd sinds de taliban opnieuw de plak zwaaien, maar er worden er nog altijd gepleegd. Het merendeel wordt opgeëist door IS.