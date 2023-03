Lotte De Wilde strijdt met Zulte Waregem op Standard voor finaleplaats in Beker van België: “Al bewezen dat we als underdog gevaarlijk kunnen zijn”

Op een moeilijk bespeelbaar veld had Essevee vorige zaterdag meer moeite dan verwacht met rode lantaarn Eendracht Aalst. Centrale middenvelder Lotte De Wilde zorgde op het halfuur voor de bevrijdende en beslissende goal. “Het was een wedstrijd waarin voor beide ploegen nog weinig op het spel stond en dat had ook zijn weerslag op het spelniveau”, geeft Lotte De Wilde toe. “Na een moeilijke openingsfase waarin Aalst enkele keren vanuit het niets dicht bij de openingstreffer kwam, namen wij de match wel in handen. Uit een hoekschop vond ik in de tweede zone de ruimte om te scoren. Het was zaak om de match zo snel mogelijk in een beslissende plooi te leggen, maar dat bleek moeilijker dan verwacht. We maakten het onszelf lastig door mee te gaan in het spel van Aalst en op den duur werden we zelf wat te nerveus. Uiteindelijk trokken we de overwinning toch over de streep. Het was overduidelijk niet onze beste match, maar we trekken er onze lessen uit met het oog op de bekermatch.”

In de halve finale van de Beker van België speelt Essevee de laatste troefkaart van dit seizoen uit. Tegen Standard werd al met 4-0 verloren, maar op eigen veld ook 1-1 gelijkgespeeld. “Dag en nacht verschil tussen beide wedstrijden. Op Standard waren we niet op de afspraak en kregen we een pak voor de broek. De 1-1 op eigen veld maakte dan weer duidelijk dat de Rouches niet onklopbaar zijn. Met dat gevoel moeten we zaterdag het veld opkomen”, maakt Lotte De Wilde duidelijk. “Natuurlijk heeft Standard het thuisvoordeel en zijn de Rouches favoriet om door te stoten naar de bekerfinale. Wij hebben echter al meermaals getoond dat we als de underdog enorm scherp en gevaarlijk voor de dag kunnen komen. Het is de belangrijkste match die ons nog rest, al willen we ook heel graag Play-off 2 winnen.”