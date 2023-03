Belgische economie zou sneller opveren in eerste maanden 2023

Begin vorige week bevestigde de Nationale Bank dat de Belgische economie in het vierde kwartaal van 2022 met 0,1 procent groeide, waardoor een economische krimp vermeden werd. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) kwam zo over heel 2022 uit op 3,1 procent. Voor de huidige periode januari-maart voorspelde de Nationale Bank in december in het kader van de najaarsramingen 0,1 procent groei.

Maar volgens de zogenaamde ‘Business Cycle Monitor’, een andere barometer die de Nationale Bank sinds enkele jaren becijfert, zou de economische groei in het eerste kwartaal groter zijn. “Een kwartaalgroei van 0,4 procent lijkt momenteel de meest plausibele raming”, klinkt het in een persbericht.

Volgens de Nationale Bank wijst alles erop dat de opvallend sterke groei van de gezinsconsumptie in de laatste maanden van 2022 verder zal aantrekken in het eerste kwartaal 2023. De gezinsconsumptie was de drijvende kracht achter de kwartaalgroei eind vorig jaar. Bovendien is de inflatiedruk afgenomen door de dalende energieprijzen, terwijl de inkomsten sterk verhoogd zijn door de indexeringen.

De Nationale benadrukt wel de “buitengewoon grote” onzekerheid die gepaard gaat met de modellen die prognoses voor het huidige, lopende kwartaal opleveren.