Archie en Lilibet zijn voortaan prins en prinses: Buckingham Palace past website aan

Werd daar een plooi gladgestreken? De Britse pers vermoedt het. Woensdag is over prins Harry’s dochter Lilibet voor het eerst officieel gecommuniceerd als ‘prinses’. Harry en Meghan waren erdoor geobsedeerd dat hun kinderen hun titel niet zouden krijgen. Maar nu staan ze op de site van Buckingham Palace als prins en prinses.

Vorige week vrijdag werd Lilibet, de dochter van Harry en Meghan, gedoopt in Montecito in Californië. Woensdag maakte het gezin dat in een officieel communiqué bekend. Daarin werd Lilibet voor het eerst prinses genoemd.

Voortaan prinses Lilibet — © via REUTERS

In maart vorig jaar tijdens het fameuze interview met Oprah Winfrey, had Meghan nog gefulmineerd dat haar kinderen “vanwege hun ras” niet de titel van prins en prinses kregen. “Maar daar had het niets mee te maken”, zegt Engeland-kenner Harry De Paepe, auteur van onder andere Sausage, Een blik op Elizabeth II. “De regel van koning George V uit 1917 zegt duidelijk dat de kleinkinderen van de koning of koningin automatische de titel krijgen van prins en prinses. Op het moment van het Oprah-interview waren Archie en Lilibet de achterkleinkinderen van koningin Elizabeth. Dat is te ver van de troon om de titel van prins en prinses te krijgen.”

Maar met het overlijden van Elizabeth in september vorig jaar veranderde de situatie. Charles werd koning; Archie (3 jaar) en Lilibet (bijna 2 jaar) werden de kleinkinderen van de koning en konden dus bij erfrecht aanspraak maken op de titel van prins en prinses. Alleen: op de officiële site van Buckingham Palace bleven ze vermeld als master en miss.

Tot woensdag dus, toen Lilibet bij de bekendmaking van haar doop voor het eerst officieel prinses werd genoemd. Door het kamp-Harry, althans. Maar ook de rest zou snel volgen: de Britse pers contacteerde Buckingham Palace en die zei dat weldra de site wordt aangepast en dat Archie en Lilibet voortaan prins en prinses voor hun naam krijgen. De aanpassing is donderdagmorgen gebeurd.

Harry en Meghan zeiden eerder al dat hun kinderen later mogen kiezen of ze vasthouden aan die titel of niet.

Een lege doos

De Britse media zien het bericht over de aanpassing van de titel op de officiële site als een verzoeningspoging van Charles naar zijn zoon Harry. Maar Engeland-kenner Harry De Paepe zegt dat koning Charles niet veel anders kan dan Archie en Lilibet toestemming geven hun titel van prins en prinses te voeren. “Als kleinkinderen van de koning hebben ze daar nu eenmaal het recht toe. Maar eigenlijk is die titel een lege doos. Er hangen geen voordelen aan vast en ook geen verplichtingen. In het Verenigd Koninkrijk heb je nog veel van die adellijke titels die geen enkele lading meer dekken.”

Anders is het met bijvoorbeeld de titels “His Royal Highness” en “Her Royal Highness”, kortweg HRH. Die mogen Harry en Meghan niet meer gebruiken, sinds ze naar de VS verhuisden en geen werkende leden van de koninklijke familie meer zijn.

Alle aandacht voor Charles

Is de officiële titel van prins en prinses voor Harry’s kinderen een gebaar van wiedergutmachung vanwege Charles met het oog op zijn kroning op zaterdag 6 mei? Er is misschien één plooi gladgestreken, maar Harry De Paepe denkt niet dat Harry en Meghan naar de kroning zullen komen. “Het zou voor Charles alleszins beter zijn van niet. Want als Harry komt, dan zal die alle aandacht naar zich toe trekken. En daar kan Charles absoluut niet tegen. Herinner u hoe lastig hij was toen Diana destijds in de focus van de belangstelling stond.”

Vorige week was het koninklijke nieuws het bericht dat koning Charles zijn zoon en schoondochter had laten weten dat Frogmore Cottage niet langer hun pied-à-terre is, wanneer ze van de VS nog eens naar huis komen. Harry De Paepe zegt dat het goed is dat die zaak geregeld is nog voor de kroning. “Dat aandachtspunt is ook weggewerkt en tegelijk is het probleem van prins Andrew, Charles broer, opgelost, die toch een ander – lees: goedkoper – onderkomen nodig had.”