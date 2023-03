De federale regering is geland met een pakket maatregelen om de asielcrisis aan te pakken. Een eerste pakket, benadrukt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Het gaat om het aanscherpen van de procedures in ruil voor meer opvangplaatsen in containers aangeleverd door Europa. “De enige uitweg uit deze crisis is door te hervormen”, zegt De Moor. Wij lijsten alle beslissingen op.