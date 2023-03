Bijna 50 leden van Calabrische maffia opgepakt

Bij een actie tegen de georganiseerde misdaad in Italië zijn 49 vermoedelijke maffialeden opgepakt. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met de ‘Ndrangheta, de Calabrische maffia. Dat hebben de carabinieri donderdag laten weten.

De maffiosi zouden zich schuldig hebben gemaakt aan drugshandel, illegaal wapenbezit, chantage en dreigementen. Tegoeden met een waarde van ongeveer een miljoen euro werden in beslag genomen. Een groot deel van de arrestanten zit in de gevangenis, de rest is onder huisarrest geplaatst.

De actie van de carabinieri richtte zich op de twee beruchte maffiaclans Piromalli en Molé, die in de Zuid-Italiaanse havenstad Gioia Tauro actief zijn. Afgeluisterde telefoongesprekken gaven de onderzoekers een inkijk in de structuren en de interne keuken van de beide groeperingen. Daaruit zou blijken dat de twee clans na lange tijd weer gekozen hebben voor een strategisch partnerschap. De operatie van de carabinieri heeft daar een stokje voor gestoken, luidt het.