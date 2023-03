Honderden asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in containers aan slipschool van federale politie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) wil 400 asielzoekers tijdelijk onderbrengen in containers in het Hellebos in Kampenhout, de locatie waar momenteel de slipschool van de federale politie gevestigd is.

Op termijn moet de politieschool daar verdwijnen omdat het voorlopig werkt zonder milieuvergunning. Het gaat om een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Die beslissing volgt uit het migratieakkoord waarover de federale regering het woensdagnacht eens werd. De federale regering nam deze beslissing na voorafgaand onderzoek, waarbij Kampenhout als opvanglocatie werd aangeduid.

Tijdelijk centrum

“We hebben nog altijd een tekort aan opvangplaatsen en blijven werken aan bijkomende plaatsen. In Kampenhout openen we een tijdelijk centrum. We doen dat in overleg met burgemeester Leaerts en ik dank hem voor de constructieve samenwerking”, zegt staatssecretaris Nicole de Moor.

LEES OOK. Federale regering sluit asielakkoord: dit zit allemaal in het pakket

“Kampenhout is een solidaire gemeente en we leveren onze medewerking voor het nieuwe centrum. We zullen de buurtbewoners de komende dagen verder informeren. De afspraak is dat na de sluiting van het tijdelijke opvangcentrum, de herbestemming tot natuurgebied wordt doorgezet”, zegt burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester).

600 containers

“Het Europese asielagentschap EUAA stelt 600 containers ter beschikking. Die kunnen plaats bieden aan 700 personen”, klinkt het nog op het kabinet van de Moor. “Naast slaapcontainers zijn er ook containers voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, etc. Een aantal technische juridische issues zoals stedenbouwkundige voorschriften worden nog uitgeklaard, vooraleer de plaatsing van de containers kan beginnen.”

LEES OOK. LIVE. Wat houdt migratiedeal precies in? Volg hier de persconferentie van staatssecretaris Nicole De Moor en premier Alexander De Croo

“Ook wordt overleg gepland met ANB en Natuurpunt in functie van de natuurwaarde van de site. Voor de slipschool van de federale politie wordt een alternatief gezocht. Wanneer het tijdelijke opvangcentrum weer gesloten wordt, zal het terrein worden onthard, zoals dat reeds voorzien is. Het terrein zal dan worden beplant in het kader van een herbestemming tot bos- of natuurgebied.”