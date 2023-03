Ook bij Argenta gaat printer voor rekeninguittreksels op pensioen in de kantoren

De Antwerpse bank-verzekeringsgroep ziet jaar na jaar het gebruik van de printers dalen, klinkt het donderdag in een persbericht. Daarom gaat de bank de printers niet meer vernieuwen.

Argenta verwijst de klanten naar alternatieven zoals het raadplegen van de uittreksels via internetbankieren. Klanten kunnen het saldo en overzicht van verrichtingen ook via de app terugvinden. Vanaf de zomer kunnen de klanten ook het saldo raadplegen op de bankautomaten van Argenta.

Wij bij papier blijft zweren, kan ze thuis printen of aan een “kleine meerkost” per post laten opsturen. Daarbij vraagt de bank per verzending het tarief van de postzegel plus 1 euro per postzegel. Klanten met een betalend pakket die geen toegang hebben tot digitaal bankieren kunnen de uittreksels maandelijks nog gratis per post krijgen. De bank is met de tarieven naar eigen zeggen bij de goedkoopste in de markt.