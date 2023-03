Topvoetballer Kyle Walker in het oog van de storm na tonen van geslachtsdeel in café

In Engeland kunnen ze niet zwijgen over Kyle Walker. De pijlsnelle verdediger van Manchester City heeft een onderzoek aan zijn broek voor openbare zedenschennis.

Vincent Van Genechten Bron: The Sun, The Guardian, The Mirror

Zondag circuleerde er een video van de Engelse international op sociale media. Daarin is te zien hoe hij zijn geslachtsdeel toont en een onbekende vrouw kust in een café, na de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Newcastle United. Cheshire Police zag de beelden ook passeren en stelde een officieel onderzoek in naar Walker.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Manchester City zouden ze hun handen afhouden van de zaak, aangezien het om een ‘private levenssfeer’ gaat. Dat meldt The Guardian. Maar Walkers vrouw liet zich wel horen...

“Het is belangrijk om te onthouden dat hoe goed je ook bent voor mensen, dat niet wil zeggen dat ze ook goed voor jou zijn”, aldus Annie Kilner op haar sociale media. Daarvoor had ze het volgende gepost en weer verwijderd: “Er komt een moment waarop je moet stoppen met een oceaan over te steken voor mensen die niet eens over een plasje zouden springen voor jou. Dan ga je altijd teleurgesteld zijn. Niet iedereen heeft hetzelfde grote hart als jezelf.”

Volgens The Sun zou Kilner “doodsbang” zijn voor het lopende onderzoek en wat dat voor impact zal hebben op haar gezin. Ze trouwde eind 2021 met Walker en het koppel heeft samen drie zonen: Roman, Riaan en Reign. De twee kennen elkaar als jeugdliefjes, maar gingen uit elkaar toen Ex on the Beach-ster Laura Brown claimde een affaire te hebben met de ploegmakker van Kevin De Bruyne. Nadat het terug goed kwam, gingen ze opnieuw een tijdje uit elkaar toen bleek dat model Lauryn Goodman zwanger was van Walker.