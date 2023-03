Grootste Delhaize van het land blijft zeker tot na het weekend gesloten: “Wie gaat dit filiaal in godsnaam willen overnemen?”

Het filiaal van supermarktketen Delhaize in Waasland Shopping in Sint-Niklaas blijft zeker tot en met zaterdag gesloten. Donderdag voerden de vakbonden en heel wat personeelsleden actie tegen de beslissing om alle winkels te verzelfstandigen. “We verbieden niemand om te werken, maar de winkel blijft voorlopig dicht”, zegt Bart Leybaert, vakbondssecretaris van BBTK-ABVV.

Zestien werknemers zijn achter gesloten deuren wél aan het werk, maar het merendeel is de komende dagen nog niet van plan om opnieuw aan de slag te gaan in de Delhaize. “We voelen ons gedumpt en maken ons ernstige zorgen over onze toekomst”, klinkt het bij de personeelsleden. “Hier werken zo’n tachtig personeelsleden in een winkel van 4.000 vierkante meter. Daarmee is dit filiaal het grootste in België. Welke zelfstandige gaat deze winkel in godsnaam willen en kunnen overnemen?”

LEES OOK. Een Delhaize overnemen, wat kost dat eigenlijk?

“Als er al een overnemer wordt gevonden, is het nog maar de vraag hoe het hier na die overname zal verlopen. Heel wat personeelsleden hebben hier rond de dertig jaar anciënniteit en hebben er tijdens de coronapandemie voor gezorgd dat iedereen naar de winkel kon gaan voor noodzakelijke aankopen. Nu krijgen we het mes in onze rug. Door het werk al zeker neer te leggen tot en met zaterdag, willen we een duidelijk en krachtig signaal uitsturen.” (Lees verder onder de foto)

Het nieuws sloeg in als een bom bij het personeel. — © yjs

Dat het niet evident wordt om een zelfstandige uitbater te vinden voor de Delhaize in Waasland Shopping vermoedt ook Bart Leybaert, vakbondssecretaris van BBTK-ABVV. “Deze winkel is atypisch door de locatie en het bijhorende koopgedrag van de klanten”, zegt de vakbondssecretaris.

LEES OOK. Vader, moeder en zoon werken alle drie voor Delhaize: “We hebben de leeuw in onze buik, maar dit komt enorm hard aan”

“Hier ligt de gemiddelde prijs per kar lager door het feit dat klanten er ook op een snelle manier kleinere aankopen doen. Onze hoop is in eerste instantie dat de beslissing wordt teruggedraaid, maar we weten dat dit hoogst onwaarschijnlijk is”, zegt Leybaert. “De vrees dat hier geen overname kan doorgaan, is reëel. Komende dinsdag worden onze vragen en bekommernissen voorgelegd en daarna zal de communicatie bijzonder cruciaal zijn. De zestien mensen die willen werken hebben uiteraard die mogelijkheid, maar de winkel blijft, net zoals in veel andere filialen, zeker tot en met zaterdag gesloten.”